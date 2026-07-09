รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.ประชาธิปก ดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า จากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง นั้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้า บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึง บริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปก (ฝั่งวงเวียนใหญ่) เพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดิน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ และฝั่งขาเข้า ที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้า สามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทน
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4356 5211 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline