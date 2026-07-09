ทริสฯ คงอันดับเครดิต กฟผ.สูงสุด ที่ระดับ "AAA"

นางสาวสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของ กฟผ. ประจำปี 2569 คงที่ระดับ "AAA" ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ คงที่ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน สะท้อนถึงบทบาทของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทั้งการผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้า ดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของ กฟผ.
ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การ แม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ. ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า การบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน