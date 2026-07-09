สทนช.ประกาศเฝ้าระวัง! พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก 10-15 ก.ค. 69

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวัง! พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง
จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2569 บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และ ภูเก็ต