สภาฯ รับทราบพระบรมราชโองการฯ ปิดสมัยประชุม 11 ก.ค. เปิดอีกครั้ง 25 ส.ค.

เมื่อเวลา 19.05 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่รัฐสภา ภายหลังสมาชิกอภิปรายการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง และรับทราบรายงานต่างๆ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ที่เราได้ช่วยกันทำงานในสภาฯ นี้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณค่า เรารักษาองค์ประชุมมาตลอดสมัยประชุม จึงถือโอกาสนี้ในการขอบคุณทุกท่าน
ทั้งนี้ เลขาธิการสภาฯ ได้อ่านพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 และจะกลับมาเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ปีที่ 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2569