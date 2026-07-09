สนว.เชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ ‘กรมหมื่นสุทธนารีนาถ’ วันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2569
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค "สัมมาทิฏฐิ" ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฏาคม 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค "สัมมาทิฏฐิ" ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฏาคม 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE