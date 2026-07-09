ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งปิดการจราจร ถ.ประชาธิปก เร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

เมื่อเวลา 16.58 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS, True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast แจ้งประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีปิดการจราจรถนนประชาธิปก จากสี่แยกบ้านแขก ถึง วงเวียนใหญ่ และจากวงเวียนใหญ่ ถึง สี่แยกบ้านแขก ทุกช่องทาง ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่าน ไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" (Line ID @1784DDPM) หรือโทรฯ สายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง