จีนพร้อมร่วมมือไทย-ชาติเพื่อนบ้าน แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง

เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวขณะแถลงข่าวในวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า จีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับประเทศไทยรวมถึงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในด้านทรัพยากรน้ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังแสดงท่าทีสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาสื่อสารและประสานงานกันให้มากขึ้น เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นกลาง ตามหลักวิทยาศาสตร์ และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนแก้ปัญหาดังกล่าวผ่านการเจรจาหารืออย่างเป็นมิตร
สำนักข่าวโกลบอล ไทมส์ รายงานว่า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อมวลชนขอความเห็นกรณีที่มีประชาชนชาวไทยบางส่วน รวมตัวกันบริเวณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย เพื่อประท้วงเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ วานนี้ว่า การอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำ และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศในลุ่มน้ำด้วย ฝ่ายจีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขง