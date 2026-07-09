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ปิดตลาดฯ หุ้นไทยพุ่ง 32.05 จุด มูลค่าซื้อขายเกือบ 8 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยพุ่งขึ้น 32.05 จุด หรือ +2.03% ที่ระดับ 1,608.30 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 79,975.90 ล้านบาท