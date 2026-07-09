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ทองปรับแล้ว 21 ครั้ง [+750] รูปพรรณขายออก 65,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.15 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 21 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 750 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,850 บาท ขายออกบาทละ 65,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,550.72 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท