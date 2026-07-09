รมว.อุตฯ สั่งปิดชั่วคราว รง.น้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว ย้ำทุกพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจโรงงานทำน้ำแข็งใน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี หลังเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.)
นายวราวุธ เปิดเผยว่า มีโรงเรียนในรัศมี 200 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีนักเรียนบาดเจ็บรุนแรง มีเพียงอาการทางเดินหายใจและแสบจมูก ซึ่งได้รับการรักษาตามอาการแล้ว ขณะนี้โรงงานถูกสั่งระงับกิจการโรงงานชั่วคราวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยจะอนุญาตให้เปิดอีกครั้งเมื่อแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว รวมทั้งสั่งการให้โรงงานทุกพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยง เช่น ข้อต่อ สายการผลิต ระบบไฟฟ้า และหม้อแปลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย