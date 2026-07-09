มติวุฒิสภา 145 เสียง ผ่านร่าง กม.อากาศสะอาด

การประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มี นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่มีจำนวนมาตราถึง 273 มาตรา และ กมธ. มีการแก้ไข จากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก ขณะที่มี กมธ.ที่สงวนความเห็นและ สว. เสนอคำแปรญัตติ
โดยหลังจากที่พิจารณาในวาระสอง เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 13.40 น. ที่ประชุมได้ลงมติในวาระสาม เห็นชอบ 145 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 งดออกเสียง 11 เสียง และจากนี้จะต้องส่งให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมหน้า เนื่องจากปิดสมัยประชุมนี้วันที่ 11 กรกฎาคม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงาน โดย น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สว. อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพราะจากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน พบว่ากฎหมายมีความซับซ้อน ทั้งในส่วนของกรรมการ บทกำหนดโทษ ทั้งนี้ เชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชน ทั้งส่วนบุคคล ธุรกิจเอกชน ขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหนาที่ใช้ดุลยพินิจมากขึ้น และเลี่ยงไม่ได้ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตที่เพิ่มมากขึ้น