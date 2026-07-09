xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 19 ครั้ง [+650] รูปพรรณขายออก 65,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.10 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 19 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 650 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,750 บาท ขายออกบาทละ 64,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,459.76 บาท ขายออกบาทละ 65,750 บาท