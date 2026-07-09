ปชป.น้อมรับคำวินิจฉัยศาล รธน. พร้อมติดตามการใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน ก้อนที่ 2

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้อง รับทราบและ น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ทราบเหตุผล รายละเอียด เนื่องจากมติที่แถลง เป็นเพียงแค่การสรุปมติเท่านั้น จากนี้ต้องศึกษาว่า เหตุผลและประเด็น ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไร เนื่องจากกังวลว่า การวินิจฉัยครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐาน เกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติ
ในส่วนเงินก้อนที่ 2 ที่จะนำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงาน แม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุด
ในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน และหากไม่ทำจะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็ว แต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้ จึงเป็นห่วงว่า สรุปแล้วความพร้อมในการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร