รถทัวร์เตรียมปรับลดค่าโดยสาร 3 สต./กม. เริ่ม 11 ก.ค.นี้

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทาง ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน
สถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวลดลง โดยปัจจุบันน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ขณะที่วานนี้ (8 กรกฎาคม 2569) คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ได้มีมติปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตร/ที่นั่ง เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569
ส่วนการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้
นายสรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับลดราคาค่าโดยสารได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีค่าพลังงาน (Energy Index) และค่าจ้างแรงงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสม สะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริง สามารถจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ ผันผวน และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางและลดความแออัดของสภาพจราจร