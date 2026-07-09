กทพ.เตรียมประชุมย่อยโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ปรับเพิ่มงบฯ เป็น 2 หมื่น ล.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการทางพิเศษ(ทางด่วน) เชื่อมเกาะช้าง จ. ตราด 4 เวที ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2569 โดย กทพ.กำลังเร่งศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางทางด่วนเชื่อมเกาะช้าง ระยะทาง 5.90 กิโลเมตร
ทั้งนี้ มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจาก 1.5 หมื่นล้านบาท เป็นประมาณ 2 หมื่นล้านบาท จากการเพิ่มช่องรถจักรยานยนต์ 2 ช่องทางด้านละ 1 ช่องทาง ตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากระยะทางไม่ไกลมาก และการทดสอบแรงลมถือว่ามีความปลอดภัย แตกต่างจากโครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ระยะทางยาว 38 กม. มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย จึงไม่มีช่องทางให้รถ จยย. รวมทั้งวิกฤตน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึ้น
ส่วนอัตราค่าผ่านทางกำลังพิจารณา คาดว่า จะสรุปผลการศึกษาปลายปี 2569 หรือปี 2570 ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการฯปี 2571 เริ่มก่อสร้างปี 2572 เปิดบริการปี 2576 สำหรับรูปแบบทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่อง) แบ่งทิศทางด้วยกำแพงกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) กว้างช่องจราจรละ 3.50เมตร พร้อมไหล่ทางและช่องจักรยานยนต์บริเวณเกาะกลางวางท่อส่งน้ำและใต้โครงสร้างวางระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
ทั้งนี้ มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจาก 1.5 หมื่นล้านบาท เป็นประมาณ 2 หมื่นล้านบาท จากการเพิ่มช่องรถจักรยานยนต์ 2 ช่องทางด้านละ 1 ช่องทาง ตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากระยะทางไม่ไกลมาก และการทดสอบแรงลมถือว่ามีความปลอดภัย แตกต่างจากโครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ระยะทางยาว 38 กม. มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย จึงไม่มีช่องทางให้รถ จยย. รวมทั้งวิกฤตน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึ้น
ส่วนอัตราค่าผ่านทางกำลังพิจารณา คาดว่า จะสรุปผลการศึกษาปลายปี 2569 หรือปี 2570 ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการฯปี 2571 เริ่มก่อสร้างปี 2572 เปิดบริการปี 2576 สำหรับรูปแบบทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่อง) แบ่งทิศทางด้วยกำแพงกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) กว้างช่องจราจรละ 3.50เมตร พร้อมไหล่ทางและช่องจักรยานยนต์บริเวณเกาะกลางวางท่อส่งน้ำและใต้โครงสร้างวางระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ