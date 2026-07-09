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ราคาทองครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:34 (ครั้งที่ 17) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,650.00 บาท ขายออก 64,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,353.64 บาท ขายออก 65,650.00 บาท