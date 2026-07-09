วัดร่มโพธิธรรมร้องสภาทนายฯ คุ้มครองสิทธิ ปมบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ดินพิพาท

วันนี้ (9 ก.ค.) นายพีระพงศ์ ทิพโกมุท ผู้แทนจากวัดร่มโพธิธรรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และขอความอนุเคราะห์แนวทางคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน หลังได้รับความเดือดร้อนจากขั้นตอนบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินพิพาท สืบเนื่องมาจาก ปัญหาแนวเขตที่ดินพิพาทรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคดีความเสร็จสิ้นในกระบวนการศาลแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการบังคับคดี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าติดประกาศคำสั่งศาลและเตรียมขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในวัดร่มโพธิธรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่พำนักศึกษาพระธรรมวินัย อยู่ภายในวัดรวมกว่า 300 รูป ซึ่งกำลังประสบความยากลำบากเกี่ยวกับสถานที่พำนัก และเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความคลาดเคลื่อนของแนวเขตแผนที่ราชการ