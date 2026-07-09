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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 23.71 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 41,678.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,599.96 จุด ปรับขึ้น 23.71 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 41,678.35 ล้านบาท