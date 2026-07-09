ปิดจราจร! ถ.ประชาธิปก มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ หลังพบทรุดตัวจากน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า

พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม เปิดเผยถึงกรณีเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) นั้น จากการตรวจสอบพื้นผิวถนน พบว่า มีการทรุดตัวเพียงเล็กน้อย บริเวณถนนประชาธิปก มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ตั้งแต่เวลา 04.00 น. วันนี้ (9 ก.ค.) โดยนำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์โดยใช้ทั้งหมด 2 คัน และคาดว่า งานซ่อมจะมีความคืบหน้าในวันนี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด
สำหรับการจัดการด้านการจราจรนั้น เบื้องต้นจะปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด 2 ช่องทางบนถนนประชาธิปก ขาออกเมืองก่อน จากนั้นในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ จะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทาง และจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขก ให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้าเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขก ซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับการจัดการด้านการจราจรนั้น เบื้องต้นจะปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด 2 ช่องทางบนถนนประชาธิปก ขาออกเมืองก่อน จากนั้นในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ จะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทาง และจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขก ให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้าเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขก ซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด