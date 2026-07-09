จีนเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น 6 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ-ทะเลจีนใต้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ว่า ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีน คาดการณ์ว่า จะมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นมากถึง 6 ลูก ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.8 ลูก และในจำนวนนี้ อาจมีพายุขึ้นฝั่งมากถึง 3 ลูก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.8 ลูก ขณะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนจะสูงขึ้นด้วย
นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้จีน เผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปีนี้ เป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเยือน ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้น
นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้จีน เผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปีนี้ เป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเยือน ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้น