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ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:12 (ครั้งที่ 9) ปรับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,300.00 บาท ขายออก 64,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,020.12 บาท ขายออก 65,300.00 บาท