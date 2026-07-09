ผู้นำสหรัฐฯ ขู่โจมตีรุนแรงขึ้นอีก หากอิหร่านไม่หยุดโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ว่า กองทัพสหรัฐฯ สรุปปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ในสัปดาห์นี้ เสร็จสิ้นแล้ว โดยมุ่งเป้าการโจมตีเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ คลังขีปนาวุธ และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมประมาณ 90 แห่ง
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศเตือนว่า จะขยายการตอบโต้ให้รุนแรงมากขึ้น หากอิหร่านยังโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศเตือนว่า จะขยายการตอบโต้ให้รุนแรงมากขึ้น หากอิหร่านยังโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ