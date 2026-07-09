ขร.กำชับ รฟม.เฝ้าระวังรอบด้าน-เร่งหาเหตุ หลังน้ำใต้ดินรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.ค.) ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้ (South Bound) จุดบ่อพักน้ำ(Sump Pit) ที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่ง บริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ (มาจากสะพานพุทธฯ) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร(กม.) โดยมีบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง
จากการลงพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า เมื่อช่วงสายวานนี้ (8 ก.ค.) พบน้ำใต้ดิน ซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ 20 เมตร รั่วซึมเข้ามาที่บริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ อาจมี Defect ทำให้เกิดน้ำใต้ดินที่มีแรงดันเข้ามาตามรอยแยก โดยช่วงบ่ายถึงเย็นมีปริมาณน้ำไหลเข้ามามากขึ้น เกินกว่าอัตราการสูบน้ำออก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง ต้องปรับเพิ่มอัตราการสูบเป็น 100 ลบ.ม./ชม. และช่วงดึกผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการ Grouting ดินบริเวณรอบบ่อพัก เพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดิน และปรับระดับแรงดันน้ำให้มีความสมดุล (Balance) สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และปรับอัตราการสูบน้ำเหลือ 50ลบ.ม./ชม. ควบคู่กับการ Grouting ดินบริเวณโดยรอบ บ่อพักเพิ่มเติม (คาดใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์) และติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างสีขาว และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามวัดระยะการทรุดตัวเป็นประจำ
ทั้งนี้ มีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลง และผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัว (Grouting) ในดินที่อยู่ใต้พื้นถนน เพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพัก และดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้าง และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตาม อาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้ รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดรอบด้าน พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ซึ่งเหตุดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า และย้ำว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป
จากการลงพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า เมื่อช่วงสายวานนี้ (8 ก.ค.) พบน้ำใต้ดิน ซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ 20 เมตร รั่วซึมเข้ามาที่บริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ อาจมี Defect ทำให้เกิดน้ำใต้ดินที่มีแรงดันเข้ามาตามรอยแยก โดยช่วงบ่ายถึงเย็นมีปริมาณน้ำไหลเข้ามามากขึ้น เกินกว่าอัตราการสูบน้ำออก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง ต้องปรับเพิ่มอัตราการสูบเป็น 100 ลบ.ม./ชม. และช่วงดึกผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการ Grouting ดินบริเวณรอบบ่อพัก เพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดิน และปรับระดับแรงดันน้ำให้มีความสมดุล (Balance) สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และปรับอัตราการสูบน้ำเหลือ 50ลบ.ม./ชม. ควบคู่กับการ Grouting ดินบริเวณโดยรอบ บ่อพักเพิ่มเติม (คาดใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์) และติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างสีขาว และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามวัดระยะการทรุดตัวเป็นประจำ
ทั้งนี้ มีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลง และผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัว (Grouting) ในดินที่อยู่ใต้พื้นถนน เพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพัก และดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้าง และอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตาม อาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้ รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดรอบด้าน พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ซึ่งเหตุดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า และย้ำว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป