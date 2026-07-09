วธ.ร่วมระยอง เตรียมเลือก ผอ.ฝ่ายศิลป์ กำหนดแนวคิด Thailand Biennale, Rayong 2027

น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล Thailand Biennale จ.ระยอง เพื่อหารือกับผู้แทนจังหวัดระยอง ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในปี พ.ศ. 2570 ที่ร้านรักระยอง จ.ระยอง ว่า เพื่อติดตามความพร้อมของ จ.ระยอง ในการเตรียมจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Rayong 2027 ซึ่ง จ.ระยอง มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนจ.ระยองให้มีภาพลักษณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เมืองอุตสาหกรรม แต่เป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่เชื่อมโยงศิลปะ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยหลังจากนี้ วธ. และ จ.ระยอง จะดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ เพื่อกำหนดแนวคิดหลักของงาน Thailand Biennale, Rayong 2027 พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่มีความพร้อมในการติดตั้งผลงานศิลปะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจ.ระยองจะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี