"ชัชชาติ" เข้ารับหนังสือรับรองเป็นผู้ว่าฯ กทม.อย่างเป็นทางการแล้ว

วันนี้ (9 ก.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ บริเวณโถงอาคาร ชั้น 2 ภายหลัง กกต.ได้มีมติ ประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง (แบบ ผ.ถ. 6/4) ให้แก่ นายชัชชาติ ด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยสก.หลายเขตต่างเข้ามาทักทายและถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติ