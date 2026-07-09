"สว.พิสิษฐ์" จวกกลับพรรคประชาชน สร้างเฟคนิวส์ ปม พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊คของพรรค "สส.รัฐบาล โหวตเห็นชอบตาม สว. ให้นิรโทษฯ ไม่รวมคดี 112 แต่ล้างผิดคน ล้มเลือกตั้ง ฮั้ว สว. ปรองดองแบบเลือกปฏิบัติ" ว่า โพสต์ดังกล่าว เป็นเฟคนิวส์ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หลายประเด็นโดยเฉพาะกับพรรคอันดับ 2 ของประเทศคือพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ให้ข่าวเฟคนิวส์ ตนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไม พรรคประชาชน ถึงให้ข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร และได้อภิปรายด้วย
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ…ที่วุฒิสภาได้แก้ไข และยืนยันในหลักการว่ามาตรา 3 ระบุไว้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ มิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 และความผิดที่เป็นการกระทำต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่ม นี่คือสิ่งที่วุฒิสภายืนยันมาตามร่าง ของสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงหลักการ
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ…ที่วุฒิสภาได้แก้ไข และยืนยันในหลักการว่ามาตรา 3 ระบุไว้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ มิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 และความผิดที่เป็นการกระทำต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่ม นี่คือสิ่งที่วุฒิสภายืนยันมาตามร่าง ของสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงหลักการ