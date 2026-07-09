กู้ภัยปากีสถานพบซากเครื่องบินขนส่งใต้ทะเลลึก หลังสูญหายนอกชายฝั่งการจี

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ว่า หน่วยกู้ภัยของปากีสถาน พบเศษซากของเครื่องบินขนส่งสินค้าในปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลลึก ในเวลา 12 ชั่วโมง หลังเครื่องบินลำดังกล่าวหายไปนอกชายฝั่งเมืองการาจี โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหาลูกเรือ 5 คนที่อยู่บนเครื่องบิน
สำนักงานท่าอากาศยานปากีสถาน (พีเอเอ) ระบุว่า เศษซากเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบิน เค2 แอร์เวย์ส ถูกเก็บกู้จากใต้ทะเล ห่างจากท่าเรือออร์มาราไปทางใต้ประมาณ 53 ไมล์ทะเล
สำนักงานท่าอากาศยานปากีสถาน (พีเอเอ) ระบุว่า เศษซากเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบิน เค2 แอร์เวย์ส ถูกเก็บกู้จากใต้ทะเล ห่างจากท่าเรือออร์มาราไปทางใต้ประมาณ 53 ไมล์ทะเล