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หุ้นไทยเปิดภาคเช้า +13.18 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 14,203.85 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (09 ก.ค.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,589.43 จุด ปรับขึ้น 13.18 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.84 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 14,203.85 ล้านบาท