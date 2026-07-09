ฝนถล่มกรุงวานนี้ ส่งผลต้นไม้-สิ่งปลูกสร้างหักโค่นหลายจุด กทม.เร่งแก้เป็นปกติทุกจุดแล้ว

จากสถานการณ์ฝนตกหนักและลมแรงปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ (8 ก.ค.) ทำให้หลายพื้นที่มีต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างหักโค่น ขวางถนน รวมถึงน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เขตบางคอแหลมนั้น
กรุงเทพมหานคร แจ้งวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า สำนักงานเขตบางคอแหลมได้เข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. เหตุรั้วสังกะสีล้ม ซอยเจริญกรุง 105
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) เข้าดำเนินการย้ายสิ่งกีดขวางเรียบร้อยแล้วเสร็จ โดยยึดรั้วดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และจะประสานแจ้งเจ้าของทรัพย์สินดำเนินการแก้ไขให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป
2. เหตุต้นไม้ล้ม เกาะกลาง ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณหน้าร้าน 20 Bar
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าดำเนินการตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางออกจากผิวจราจรและขนย้ายกิ่งไม้เปิดทางเรียบร้อยแล้ว
3. เหตุต้นไม้ล้ม บริเวณซอยเจริญกรุง 93
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางออกจากผิวจราจรและขนย้ายกิ่งไม้เปิดทางเรียบร้อยแล้ว กิ่งไม้ที่ค้างบนสายไฟ ได้ทำการโทรประสานการไฟฟ้านครหลวงยานนาวาเข้าดำเนินการ ตัดกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบต่อไป
4. เหตุกิ่งไม้ล้ม บริเวณหลังตลาดบางคอแหลม
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางทางเดินริมคลองหลังตลาดบางคอแหลม เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ และจะเข้าดำเนินการให้แล้วในวันพรุ่งนี้
5. เหตุต้นไม้ซุ้มการเวกโคนล้ม ปากซอยจันทน์ 51 ถนนจันทน์
การดำเนินการ: ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สถานีดับเพลิง และกู้ภัยยานนาวา เอารถเครนมาช่วยดึงออกและตัดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นทั้ง 5 จุด ปัจจุบันเปิดการจราจรและทางสัญจรได้เป็นปกติทุกจุดแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตฯ จะยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
กรุงเทพมหานคร แจ้งวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า สำนักงานเขตบางคอแหลมได้เข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. เหตุรั้วสังกะสีล้ม ซอยเจริญกรุง 105
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) เข้าดำเนินการย้ายสิ่งกีดขวางเรียบร้อยแล้วเสร็จ โดยยึดรั้วดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และจะประสานแจ้งเจ้าของทรัพย์สินดำเนินการแก้ไขให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป
2. เหตุต้นไม้ล้ม เกาะกลาง ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณหน้าร้าน 20 Bar
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าดำเนินการตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางออกจากผิวจราจรและขนย้ายกิ่งไม้เปิดทางเรียบร้อยแล้ว
3. เหตุต้นไม้ล้ม บริเวณซอยเจริญกรุง 93
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางออกจากผิวจราจรและขนย้ายกิ่งไม้เปิดทางเรียบร้อยแล้ว กิ่งไม้ที่ค้างบนสายไฟ ได้ทำการโทรประสานการไฟฟ้านครหลวงยานนาวาเข้าดำเนินการ ตัดกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบต่อไป
4. เหตุกิ่งไม้ล้ม บริเวณหลังตลาดบางคอแหลม
การดำเนินการ: ทีมเบส (BEST) ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางทางเดินริมคลองหลังตลาดบางคอแหลม เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ และจะเข้าดำเนินการให้แล้วในวันพรุ่งนี้
5. เหตุต้นไม้ซุ้มการเวกโคนล้ม ปากซอยจันทน์ 51 ถนนจันทน์
การดำเนินการ: ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สถานีดับเพลิง และกู้ภัยยานนาวา เอารถเครนมาช่วยดึงออกและตัดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นทั้ง 5 จุด ปัจจุบันเปิดการจราจรและทางสัญจรได้เป็นปกติทุกจุดแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตฯ จะยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อไป