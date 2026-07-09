นายกฯ ชี้เหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สายม่วงใต้ ไม่ถึงขั้นปิดถนน คุมปริมาณน้ำได้แล้ว

วันนี้ (9 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน หลังเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เนื่องจากปริมาณฝนมีจำนวนมาก โดย มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายสรรเพชร บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ด้วย
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สถานการณ์ให้ดูในเชิงวิศวกรรม การแก้ไข ป้องกัน ก็ใช้หลักวิศวกรรม ขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนน สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ซึ่งสภาพโครงสร้างของวงเวียนใหญ่ ไม่เหมือนกับสมัยที่เกิดกับโรงพยาบาลวชิระ ที่นั้นโครงสร้างอุโมงค์ยุบลงมา ก็พาดินพื้นถนนลงมาด้วย ซึ่งกรณีนี้เห็นรอยรั่ว เห็นเหตุตั้งแต่แรก ซึ่งกำลังเร่งอุดรอยรั่ว และตรวจสภาพว่า มีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน รฟม.ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของตึกอาคาร โดยสถานการณ์ยังไม่มีเหตุผิดปกติ แต่ให้เฝ้าระวังไว้ ซึ่งการตรวจสอบน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สถานการณ์ให้ดูในเชิงวิศวกรรม การแก้ไข ป้องกัน ก็ใช้หลักวิศวกรรม ขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนน สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ซึ่งสภาพโครงสร้างของวงเวียนใหญ่ ไม่เหมือนกับสมัยที่เกิดกับโรงพยาบาลวชิระ ที่นั้นโครงสร้างอุโมงค์ยุบลงมา ก็พาดินพื้นถนนลงมาด้วย ซึ่งกรณีนี้เห็นรอยรั่ว เห็นเหตุตั้งแต่แรก ซึ่งกำลังเร่งอุดรอยรั่ว และตรวจสภาพว่า มีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน รฟม.ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของตึกอาคาร โดยสถานการณ์ยังไม่มีเหตุผิดปกติ แต่ให้เฝ้าระวังไว้ ซึ่งการตรวจสอบน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน