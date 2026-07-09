อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวต-บาร์เรนตอบโต้สหรัฐฯ ลั่นเปิดช่องแคบฮอร์มุซขึ้นกับอิหร่าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ว่า อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาห์เรน ตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐฯ พร้อมประกาศว่า การเปิดใช้ช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นไปตาม การจัดการของอิหร่านเท่านั้น
ด้านสื่อหลายแห่งของอิหร่านรายงานการเกิดเสียงระเบิดหลายครั้ง และเพลิงไหม้สถานที่หลายแห่ง ที่เมืองบูเชห์ ในจังหวัดบูเชห์ ทางตอนกลางของประเทศ และในจังหวัดโกเลสถาน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลจากการโจมตีรอบใหม่ของกองทัพสหรัฐฯ
ด้านสื่อหลายแห่งของอิหร่านรายงานการเกิดเสียงระเบิดหลายครั้ง และเพลิงไหม้สถานที่หลายแห่ง ที่เมืองบูเชห์ ในจังหวัดบูเชห์ ทางตอนกลางของประเทศ และในจังหวัดโกเลสถาน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลจากการโจมตีรอบใหม่ของกองทัพสหรัฐฯ