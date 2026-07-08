"พระราชินี" ทอดพระเนตรนิทรรศการ 48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

วันนี้ (8 ก.ค. 69) เวลา 16.41 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังอาคารพลับพลา เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ณ ที่นั้น นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ รองผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าอาคารพลับพลา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับนิทรรศการ “เขื่อนรัชชประภา แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อน และประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการชลประทาน ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบรรเทาอุทกภัย และด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้น พระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ILCA 6 ผู้ชนะเลิศ น.ส.ปารณีย์ ม่วงงาม
ประเภท ILCA 4 ผู้ชนะเลิศ นายพชรพล หรุ่มวิสัย
ประเภท Optimist Boy ผู้ชนะเลิศ ด.ช.อิทธิชัย เตียธงชัย
ประเภท Optimist Girl ผู้ชนะเลิศ ด.ญ.ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์
ประเภท Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ชนะเลิศ ด.ช.ชนันท์ชัย เตียธงชัย
เสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กราบบังคมทูลเบิก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชชประภา จำนวน 12 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์ 5 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอาคารพลับพลา ไปทรงปลูกต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้เป็นที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักกีฬา และกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพลับพลา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าอาคารพลับพลา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับนิทรรศการ “เขื่อนรัชชประภา แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อน และประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการชลประทาน ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบรรเทาอุทกภัย และด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้น พระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ILCA 6 ผู้ชนะเลิศ น.ส.ปารณีย์ ม่วงงาม
ประเภท ILCA 4 ผู้ชนะเลิศ นายพชรพล หรุ่มวิสัย
ประเภท Optimist Boy ผู้ชนะเลิศ ด.ช.อิทธิชัย เตียธงชัย
ประเภท Optimist Girl ผู้ชนะเลิศ ด.ญ.ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์
ประเภท Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ชนะเลิศ ด.ช.ชนันท์ชัย เตียธงชัย
เสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กราบบังคมทูลเบิก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชชประภา จำนวน 12 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์ 5 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอาคารพลับพลา ไปทรงปลูกต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้เป็นที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักกีฬา และกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพลับพลา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี