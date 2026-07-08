รมว.ยธ.รับปลัด ยธ.ยื่นลาออกจากตำแหน่ง คาดปมถูกโยก แต่ยังไม่อนุมัติ

ทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโอนจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ยื่นใบลาออกจากราชการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุมัติ
ทั้งนี้ สาเหตุคาดว่ามาจากคำสั่งโอนย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขณะที่ นางพงษ์สวาท ยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่า ได้รับหนังสือลาออกจากราชการของ นางพงษ์สวาทแล้ว โดยระบุเหตุผลว่า จากเรื่องเส่วนตัว แต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า สามารถอนุมัติได้หรือไม่ เพราะปลัดมีชื่อถูกยื่น ป.ป.ช. กรณีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ
ทั้งนี้ สาเหตุคาดว่ามาจากคำสั่งโอนย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขณะที่ นางพงษ์สวาท ยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่า ได้รับหนังสือลาออกจากราชการของ นางพงษ์สวาทแล้ว โดยระบุเหตุผลว่า จากเรื่องเส่วนตัว แต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า สามารถอนุมัติได้หรือไม่ เพราะปลัดมีชื่อถูกยื่น ป.ป.ช. กรณีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ