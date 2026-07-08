ศุลกากรภูเก็ตจับหนุ่มชาวรัสเซียลอบซุกกัญชาหนัก 17.6 กก.คาสนามบินภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายรวินท์ กนกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุม นายเซอจี้ ชาราบาริ อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย พร้อมของกลางช่อดอกกัญชาบรรจุถุงสุญญากาศ จำนวน 35 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 11.4 กิโลกรัม และยางกัญชา จำนวน 12 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 6.2 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 17.6 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบ ขณะเตรียมขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า กระเป๋าและของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า กระเป๋าและของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป