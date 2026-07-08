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หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ ร่วง 27.88 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 97,962.50 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ก.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายร่วงลง 27.88 จุด อยู่ที่ระดับ 1,576.25 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.74 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 97,962.50 ล้านบาท