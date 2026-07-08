MG Thailand แจงปมไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC พบแบตเตอรี่ไม่ใช่ของบริษัท

เพจ MG Thailand โพสต์ชี้แจงกรณี EV Thailand รถยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC ซึ่งต้นเพลิงมาจากใต้ฝากระโปรงรถ จนสร้างความแตกตื่น และความกังวลให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นอย่างมากนั้น โดยระบุข้อความว่า เรื่องเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอชี้แจงกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ELECTRIC เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 โดยบริษัทฯ ขอแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจต่อลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบหลักฐานโดยมีเจ้าของรถร่วมสังเกตการณ์ พบว่า จุดต้นเพลิงอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าซ้ายของรถ ซึ่งเป็นตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดยตรวจพบว่า แบตเตอรี่ที่พบไม่ใช่แบตเตอรี่มาตรฐานของรถยนต์ MG4 ELECTRIC จากผู้ผลิต
นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า แบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage Battery) ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้อะไหล่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของรถยนต์ พร้อมเข้ารับการบริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน เอ็มจี ทั่วประเทศ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด
นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า แบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage Battery) ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้อะไหล่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของรถยนต์ พร้อมเข้ารับการบริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน เอ็มจี ทั่วประเทศ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ความปลอดภัยของลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด