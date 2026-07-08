"อ.ธรณ์" ชี้การตายของลูกพะยูน เป็นหลักฐานมีสัตว์ทะเลหายากใกล้จุดสร้างแลนด์บริดจ์

นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ภาพลูกพะยูนพลัดหลงเกยตื้น ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง ซึ่งตายลงเมื่อวานนี้ (7 ก.ค.) ระบุว่า ไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไร ขอเพียงแค่เราพิจารณาผลกระทบจากการสร้างท่าเรือแลนด์บริดจ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีข้อมูลทางทะเลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบัน ข้อมูลจาก EHIA ไม่ได้ระบุใดๆ เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก ทั้งที่ลูกพะยูนเพศผู้ตัวนี้เกยตื้นที่อุทยานแหลมสน อันเป็นพื้นที่ติดกับจุดที่จะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่และมีการขุดร่องน้ำ (แหลมอ่าวอ่าง ระนอง) ชีวิตของเธอเป็นหลักฐานชัดเจนว่า ในบริเวณนี้มีสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์สงวนของไทย (พะยูน) การพิจารณาตัดสินใจจึงจำเป็นต้องตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้มีข้อกำหนดในการลดผลกระทบให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้น ลูกพะยูนที่จากไปคงเสียใจ คงร้องไห้ ขนาดขึ้นมาเกยตื้นจนสู่สวรรค์ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ และผมก็คงเสียใจเช่นกันว่าทำไมทะเลถึงถูกมองข้ามเช่นนี้ มีการแถลงข่าว แต่ของจริงที่เห็นคาตา กลับไม่สนใจใส่ใจ วิชาการจะมีประโยชน์อะไรถ้าเป็นเพียงแค่คำที่ใช้ในห้องประชุม วิชาการจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อถูกนำมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
ทั้งนี้ โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่ถูกยกเลิก แค่ชะลอ เพื่อรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการแลนด์บริดจ์
ทั้งนี้ โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่ถูกยกเลิก แค่ชะลอ เพื่อรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการแลนด์บริดจ์