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ราคาทองครั้งที่ 19 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,250.00 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.16 น. (ครั้งที่ 19) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,250.00 บาท ขายออก 64,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,959.48 บาท ขายออก 65,250.00 บาท