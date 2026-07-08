คลังเผยยอดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย มิ.ย.69 เกือบ 100% เงินสะพัดกว่า 4.3 หมื่น ล.

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิตามโครงการฯ 26.04 ล้านราย โดยในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นเดือนแรกของการใช้สิทธิพบว่า มีผู้ใช้สิทธิตามโครงการฯ 25.69 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99 ของผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด และได้สร้างเม็ดเงินใช้จ่ายหมุนเวียนแล้วกว่า 43,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของมูลค่าการใช้จ่ายกรณีผู้ได้รับสิทธิทั้งหมดใช้สิทธิเต็มจำนวน
นอกจากนี้ จากข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.00 น. พบว่า โครงการฯ มียอดใช้จ่ายรวม 60,518 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่ 1 เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 25,666 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 24,903 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 763 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เงินที่รัฐร่วมจ่าย 34,852 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 33,872 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform 980 ล้านบาท
สำหรับการใช้จ่ายของประชาชนพบว่า ประมาณร้อยละ 76 ของยอดการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการใช้จ่ายกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า และร้าน Food Delivery ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายของประชาชนส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
นอกจากนี้ จากข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.00 น. พบว่า โครงการฯ มียอดใช้จ่ายรวม 60,518 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่ 1 เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 25,666 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 24,903 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 763 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เงินที่รัฐร่วมจ่าย 34,852 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 33,872 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform 980 ล้านบาท
สำหรับการใช้จ่ายของประชาชนพบว่า ประมาณร้อยละ 76 ของยอดการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการใช้จ่ายกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า และร้าน Food Delivery ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายของประชาชนส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน