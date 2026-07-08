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ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:41 น. (ครั้งที่ 15) ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,400.00 บาท ขายออก 64,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,111.08 บาท ขายออก 65,400.00 บาท