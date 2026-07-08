Telstra คาดเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด เป็นเหตุบริการทั่ว ปท.หยุดชะงัก กระทบลูกค้าหลายพันราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันนี้ (8 ก.ค.) ว่า บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เทลสตรา (Telstra) กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุของการหยุดชะงักของบริการทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการโทรศัพท์ของลูกค้าหลายพันราย การชำระเงินไร้สายหยุดชะงัก และการเดินรถไฟหยุดให้บริการ
นายไมเคิล แอคแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเทลสตรา กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำหน้าที่ซิงค์ หรือปรับเทียบเวลาให้ศูนย์ข้อมูลในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น จนนำไปสู่การหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักฐานของการโจมตีทางไซเบอร์
นายไมเคิล แอคแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเทลสตรา กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำหน้าที่ซิงค์ หรือปรับเทียบเวลาให้ศูนย์ข้อมูลในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น จนนำไปสู่การหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักฐานของการโจมตีทางไซเบอร์