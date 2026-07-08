ปอศ.บุกค้นโรงงานน้ำส้มเถื่อนย่านอ่อนนุช พบนำเข้าจากจีน ยึดของกลางกว่า 2 พัน กก.

วันนี้ (8 ก.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.นพคุณ ทัศนมาลัย สว.กก.2 บก.ปอศ. นำหมายค้นของศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่ง และโกดังไม่มีเลขที่ ภายในซอยอ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หลังรับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 112 ลัง รวม 672 กระป๋อง น้ำหนักรวม 2,016 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดหลายขนาดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าว รวมถึงซากกระป๋องที่ใช้ในการผลิตอีกจำนวนหนึ่ง จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อขยายผลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา กรรมการบริษัทดังกล่าว เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ พร้อมยอมรับว่า ได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวมาผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายจริง โดยจะผลิตในช่วงเวลากลางคืน และจัดส่งสินค้าในช่วงกลางวันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ตนไม่สามารถนำเอกสารแสดงการผ่านพิธีการศุลกากร หรือเอกสารการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้ารวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 112 ลัง รวม 672 กระป๋อง น้ำหนักรวม 2,016 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดหลายขนาดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าว รวมถึงซากกระป๋องที่ใช้ในการผลิตอีกจำนวนหนึ่ง จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อขยายผลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา กรรมการบริษัทดังกล่าว เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ พร้อมยอมรับว่า ได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวมาผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายจริง โดยจะผลิตในช่วงเวลากลางคืน และจัดส่งสินค้าในช่วงกลางวันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ตนไม่สามารถนำเอกสารแสดงการผ่านพิธีการศุลกากร หรือเอกสารการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้ารวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป