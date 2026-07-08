รมว.กษ.เตรียมจัดมหกรรมพืชสวนโลกที่โคราช หวังสร้างความเชื่อมั่นประชาคมโลก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ครั้งที่ 2/2569 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา ปี 2572 ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากงานดังกล่าวจะสะท้อนศักยภาพด้านการเกษตร นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในทุกด้านอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับรองสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 เพื่อเสนอต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวมของโครงการ แนวคิดหลัก (Theme) โครงสร้างการบริหารจัดการ รวมถึงเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดำเนินการยื่นเอกสารต่อ BIE และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการรับรองสิทธิ์เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนการจัดทำเอกสารและการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 อีกด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนการจัดทำเอกสารและการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 อีกด้วย