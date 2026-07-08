"อนุทิน - ศุภจี" ชมงาน THAIDEF-EX ผลักดันวิทยาศาสตร์พัฒนาอุตฯ ป้องกัน ปท.

วันนี้ (8 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินชมงาน THAIDEF-EX และร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมชมปืนเลเซอร์ต่อต้านอากาศยาน หรือ โดรน ฝีมือคนไทย
การจัดงานดังกล่าว ต้องการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน
การจัดงานดังกล่าว ต้องการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน