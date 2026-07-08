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แอมโมเนียรั่วไหล! ภายในโรงงานน้ำแข็งสุพรรณบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหล ภายในโรงงานน้ำแข็ง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ใกล้เคียงโรงเรียนธรรมโชติฯ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์ และติดตามการแพร่กระจายอย่างใกล้ชิดแล้ว