ป.ป.ช.รวบนายทุนเหมืองแร่พะเยาโอนส่วยเข้าบัญชีส่วนตัว ขรก. แลกไฟเขียวใบอนุญาตขนแร่

วานนี้ (7 ก.ค.)ทีมสืบสวน ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับตำรวจ สภ.บางใหญ่ บุกจับกุม นายสุรชัย (หรือไพโรจน์) อดีตกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทรับสัมปทานเหมืองแร่แบไรต์ จ.พะเยา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 5
คดีนี้เริ่มต้นจากการ 'ตรวจทิพย์' ของข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดพะเยา ซึ่งละเว้นหน้าที่ในการชักตัวอย่างแร่ก่อนออกใบอนุญาตขนแร่ แต่กลับใช้วิธีลักไก่เพียงแค่กะเกณฑ์วัดขนาดกองแร่แล้วเซ็นรับรองให้ผ่าน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกดังกล่าว
นายสุรชัย ผู้ถูกกล่าวหา จึงได้ทำการจ่ายส่วยโดยการโอนเงินเข้า 'บัญชีเงินฝากส่วนตัว' ของข้าราชการรายนี้โดยตรงหลายครั้งอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร จนกระทั่งถูกศาลออกหมายจับในปี 2565 แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะพยายามหลบหนีมากบดานที่จังหวัดนนทบุรี แต่สุดท้ายก็ถูก ป.ป.ช. ตามแกะรอยจับกุมตัวได้สำเร็จ และเตรียมถูกส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
(หมายเหตุ: ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด)