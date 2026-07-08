"ทราย สก๊อต"เปิดใจหลังจบคดีเนรคุณ ยันเดินหน้าดำเนินคดีอาญากับพี่ชายต่อไป

นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง พร้อมด้วย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และทีมทนายความ ร่วมกันแถลงข่าวหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มารดาของ ทราย สก๊อต ถอนฟ้องในคดีขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สิน ("คดีลูกเนรคุณ") หลังโจทก์ยื่นคำร้องขอระงับข้อพิพาท ซึ่งทางทรายไม่ได้คัดค้าน ศาลจึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบ
ด้าน ทราย สก๊อต เปิดใจว่า ไม่ขอเรียกว่าเป็นชัยชนะ เพราะบาดแผลทางใจยังคงอยู่ และชีวิตได้รับความเสียหายไปแล้ว ยืนยันว่าหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าดำเนินคดีทางอาญากับ พี่ชาย อย่างถึงที่สุดต่อไป ส่วนเรื่องการจัดสรรทรัพย์สินคืนนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการนัดหมายพูดคุยในรายละเอียด