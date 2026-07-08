"รักชนก"เรียกร้องนายจ้างบริษัทยักษ์ใหญ่แจ้งลูกจ้างไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โพสนี้จะขอเรียกร้องนายจ้างที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วประเทศ
1) กลุ่ม CP
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL : ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
** รวมบริษัทในเครือทั้งหมด มีพนักงานรวมกันมากกว่า 300,000คน
2) กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)
กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล (CRC) : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , โรบินสันซูเปอร์มาร์เก็ต , ร้านสะดวกซื้อ Tops , Go! Wholesale , Power Buy , ไทวัสดุ , B2S, OfficeMate , Supersports
กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ต : เซ็นทารา โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (Centara) บริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมแบรนด์ต่างๆ เช่น เซ็นทารา แกรนด์, เซ็นทารา รีเซิร์ฟ และโคซี่
กลุ่มร้านอาหาร (CRG) : เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป ผู้บริหารแฟรนไชส์และร้านอาหารชั้นนำ เช่น มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, โอโตยะ, สเวนเซ่นส์ และคัตสึยะ
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**กลุ่มเครือเซนทรัลมีทั้งสิทธิ์ฝั่งนายจ้างใช้ได้หลายสิทธิ์ และ มีลูกจ้างอีกหลาย 100,000คน
3) ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในไทย (10แห่ง)
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)
**รวมทุกธนาคารทั่วประเทศ มีพนักงานรวมกันหลาย 10,000 คน
4) บริษัทปั๊มน้ำมัน 6 บริษัท
PTT Station - บริหารโดย บริษัท ปตท. PT (พีที) - บริหารโดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นแบรนด์ที่มีสถานีบริการครอบคลุมมากเป็นอันดับต้นๆ เช็คสถิติปั๊มน้ำมันในประเทศไทย
PT บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG Energy
Bangchak (บางจาก) - บริหารโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งได้ควบรวมกิจการปั๊มเอสโซ่ (ESSO)
Shell (เชลล์) - บริหารโดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
Caltex (คาลเท็กซ์) - บริหารโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย)
SUSCO (ซัสโก้) - บริหารโดย บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
**ทุกปั๊มทั่วประเทศมีพนักงานรวมกันกว่าแสนคน
รวมถึงบริษัทอื่นๆที่มีพนักงานจำนวนมาก ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
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โดยมีข้อเรียกร้องต่อบริษัทเหล่านี้ 2 ประการ
ประการที่ 1
บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ควรต้องให้ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายประชาสัมพัมธ์ แจ้งพนักงาน ลูกจ้างทั้งหมดที่อยู่ในประกันสังคม ให้ไปใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งจะปิดรับลงทะเบียน 15 กรกฏาคม 69นี้
** เหลืออีกแค่ 7วันเท่านั้น **
จากการพูดคุยกับผู้ประกันตนจำนวนมาก มีบริษัทจำนวนน้อยมากจริงๆที่เอาใจใส่เรื่องนี้ มีบริษัทเพียงหยิบมือที่ให้ฝ่ายบุคคลประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว นอกนั้นไม่ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งบประกันสังคมเลย
ประการที่ 2
วันที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม คือ อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 69 หลายบริษัทปิดวันอาทิตย์ พนักงานจึงไปใช้สิทธิ์ได้ แต่อีหหลายบริษัทพนักงานบริการไม่ได้หยุดทำงาน
บริษัทที่พนักงานยังคงต้องไปทำงานวันอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่มีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ￼ควรจะให้สิทธิ์ลาได้ครึ่งวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ประกันสังคมคือหลังพิงสุดท้ายของผู้ประกันตน อยากให้นายจ้างใจกว้างสักนิด เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจ ว่าคุณรับรู้รับทราบรู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของพนักงานในบริษัท และยินดี￼สนับสนุนผู้ประกันตนที่ได้ทุ่มเทแรงงานร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทของท่านมานานปีจนมีผลกำไรให้ได้กินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตสุขสบาย
เชื่อว่าหลายๆบริษัทที่มีคุณธรรมประจำใจ จะเร่งดำเนินการในช่วงโค้งสุดท้าย 7วัน นี้แน่นอน
พวกเราตั้งตารอดูค่ะ