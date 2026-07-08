“พิทักษ์เดช”จี้ ครม.ดัน“วันสารทเดือนสิบ”เป็นวันหยุดราชการภาคใต้

นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าหารือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประเด็นสำคัญในการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ และเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานรวม 5 เรื่อง ดังนี้
1. เสนอ "วันยกหมรับใหญ่-วันส่งตายาย" เป็นวันหยุดราชการ 14 จังหวัดภาคใต้
นายพิทักษ์เดช เปิดเผยว่า ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวใต้ ขอให้ประสานไปยังรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาประกาศให้ "วันยกหมรับใหญ่" หรือ "วันส่งตายาย" ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ในประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการประจำปีสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายพุทธในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
2. จี้ซ่อมถนนสายบ้านนบผล-บ้านสามตู
พบปัญหาถนนสายบ้านบผล และบ้านสามตู หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลการะเกด ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยครัวเรือนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงบประมาณ เร่งสำรวจและจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็ว
3. วอนเพิ่มไฟส่องสว่างทางหลวงชนบท อ.หัวไทร
เสนอให้กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดสรรงบประมาณติดตั้งไฟแสงสว่างบนถนน นส. 4079 ช่วงตลาดพัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร เนื่องจากเป็นจุดที่มีประชาชนเดินทางมาวิ่งออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีความมืดและเสี่ยงต่อความปลอดภัย
4. แก้ภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จากกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากนายก อบต.เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ ว่าประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
5. เร่งขุดลอกอ่าวปากพนังที่ตื้นเขิน
ท้ายสุด นายพิทักษ์เดช ได้ฝากความห่วงใยไปยังปัญหาวิกฤตความตื้นเขินในพื้นที่อ่าวปากพนัง แม้จะอยู่นอกเขตเลือกตั้งของตน แต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงขอให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เร่งทำการสำรวจ ศึกษา และออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
พร้อมกันนี้ นายพิทักษ์เดช ผู้แทนลุ่มน้ำ ยังขอผ่านประธานสภาฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความคืบหน้าการดำเนินงานกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป