อย.ประกาศรับรอง 7 แพลตฟอร์มให้บริการเภสัชกรรมออนไลน์

เพจ FDA Thai โพสต์ระบุว่า อย.รับรองแพลตฟอร์ม Telepharmacy จำนวน 7 แพลตฟอร์ม เพื่อให้ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต สามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้อย่างถูกกฎหมาย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงคำปรึกษาจากเภสัชกรและบริการด้านยาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม การให้บริการต้องดำเนินการผ่าน ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต ที่มีเภสัชกรเป็นผู้ให้บริการ และใช้เฉพาะแพลตฟอร์มที่ อย. รับรองแล้วเท่านั้น ไม่ใช่การเปิดให้จำหน่ายยาผ่านออนไลน์ได้อย่างเสรี โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของ 7 แพลตฟอร์ม ได้ที่ https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3551